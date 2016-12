How to enable Default Layout Animations in Android?

This Activity shows a simple layout animation. Here we add a new Button to the layout with “APPEARING” animation.

You can have a variety of Default animations.

Activity

package com.coderzheaven.animationdemo1; import android.animation.LayoutTransition; import android.annotation.TargetApi; import android.os.Build; import android.os.Bundle; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.Button; public class MainActivity extends AppCompatActivity { private ViewGroup viewGroup; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); LayoutTransition l = new LayoutTransition(); l.enableTransitionType(LayoutTransition.APPEARING); viewGroup = (ViewGroup) findViewById(R.id.activity_main); viewGroup.setLayoutTransition(l); } public void onClick(View view) { viewGroup.addView(new Button(this)); } }

The layout.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:id="@+id/activity_main" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:onClick="onClick" android:orientation="vertical" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context="com.coderzheaven.animationdemo1.MainActivity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Hello World!" /> </LinearLayout>