Below simple code explains how you can do a simple activity transitions in Android

Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class); viewGroup.addView(new Button(this)); if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) { ActivityOptions options = ActivityOptions.makeScaleUpAnimation(view, 0, 0, view.getWidth(), view.getHeight()); startActivity(intent, options.toBundle()); } else { startActivity(intent); }

